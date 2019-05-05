Лавров отправляется в Финляндию, где встретится с Помпео и обсудит проблемы Арктики

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 6 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров едет в Финляндию, где примет участие в министерской сессии Арктического совета. На полях мероприятия состоится встреча российского министра с государственным секретарем США Майклом Помпео, где, как ожидается, главной темой станет ситуация в Венесуэле. Переговоры Лаврова и Помпео пройдут после встречи российского министра с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой в Москве 5 мая.

Арктический совет - межправительственный форум высокого уровня, созданный Россией, Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией в 1996 году. Как сообщили в МИД РФ, участники встречи в Рованиеми "обсудят возможности развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера". На сессии будут представлены достижения Арктического совета за последние два года. По итогам заседания председательство в Совете перейдет на следующий срок от Финляндии к Исландии.

По следам лидеров

Как сообщил ранее посол по особым поручениям МИД, представитель России в Арктическом Совете Николай Корчунов, предстоящее в Финляндии заседание рассматривается в Москве в качестве логического продолжения тех обсуждений и дискуссий, которые состоялись 10 апреля в Санкт-Петербурге в рамках V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

Важность проблем Арктики для стран региона тогда продемонстрировал состав участников. В пленарном заседании приняли участие президенты России, Финляндии и Исландии Владимир Путин, Саули Ниинистё и Гудни Йоханнессон, а также премьер-министры Норвегии и Швеции Эрна Сульберг и Стефан Лёвен. Дискуссия показала, что, несмотря на разногласия по ряду международных вопросов, северные страны намерены активно сотрудничать для сохранения Арктики. Лидеры подчеркнули, в частности, необходимость оказания поддержки коренным народам Севера.

Среди важнейших проблем региона - вопросы экологии. Глобальное потепление грозит серьезными изменениями в жизни стран и народов региона. Арктика при этом богата природными ресурсами, в том числе, углеводородами. Расположенные здесь государства стремятся к тому, чтобы их добыча не наносила вред природе и быту коренных народов.

Однако часть залежей полезных ископаемых находятся на участках, принадлежность которых оспаривается региональными странами. Это грозит ростом соперничества в Арктике и милитаризацией региона. Важным вопросам, который традиционно затрагивается на мероприятиях Арктического совета, является предотвращение подобного развития событий с тем, чтобы освоение эта уникальная природная зона не стала очагом новых конфликтов.

Встречи Арктического совета традиционно проходят на полярных территориях стран - участниц объединения. На этот раз было выбрано место очень необычное, но тесно связанное с арктической тематикой - Рованиеми, городок в Лапландии, где находится резиденция Санта-Клауса.

Возвращение в Финляндию

Арктические вызовы относятся к долгосрочной перспективе, и их обсуждение может затмить встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео на полях сессии Арктического совета. Как сообщил сам Лавров в воскресенье на переговорах с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, контакты с Помпео запланированы на понедельник, 6 мая. Эта встреча тоже, очевидно, будет развивать обсуждения на высшем уровне - в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 3 мая.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу лидеры двух стран во время продолжавшегося почти полтора часа телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили итоги встречи российского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном, президентские выборы на Украине и Венесуэлу. Кроме того, затрагивались вопросы стратегической стабильности. По информации пресс-службы Трампа, речь шла о перспективах продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Главы внешнеполитических ведомств двух стран неоднократно проводили телефонные контакты, но полноформатные переговоры состоялись лишь однажды - на полях саммита РФ - США в Хельсинки в июле 2018 года.

Судьба Венесуэлы

Наиболее актуальный вопрос, который предстоит обсудить главам внешнеполитических ведомств, касается событий последних дней - попытки госпереворота в Венесуэле.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, в начале года провозгласивший себя и. о. президента страны, опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране. Его сторонники проникли на территорию авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На прилегающей к нему развязке проспекта Альтамира начались столкновения протестующих с полицией и Национальной гвардией.

Во время стычек с силовиками пострадали несколько сотен человек, четверо погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов. Однако военные не поддержали Гуайдо. Правительство сохранило контроль над всеми военными объектами.

Сразу после выступления Гуайдо 30 апреля США развязали масштабную кампанию в его поддержку. В Вашингтоне призвали Москву не вмешиваться в ситуацию в латиноамериканской стране. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что со смещением Мадуро с поста президента согласились министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда Майкель Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес. Когда стало ясно, что попытка переворота не удалась, госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что Мадуро якобы уже намеревался покинуть страну, но его от этого отговорила Россия.

1 мая по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор Лаврова и Помпео. Российский министр подчеркнул, что в ситуацию в Венесуэле вмешивается не Россия, а США, и указал, что "продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями". Позднее в беседе с журналистами глава МИД РФ заявил, что утверждения Вашингтона о вмешательстве России - это, "мягко говоря, неправда".

На встрече с Арреасой в воскресенье Лавров заявил, что Россия продолжает поддерживать законные власти страны во главе с президентом Николасом Мадуро и будет оказывать им помощь в том формате, который приемлем для Каракаса. Он указал, что позиция Гуайдо диктуется из Вашингтона, а США так и не оставили планов по интервенции в Венесуэлу. Впрочем, добавил министр, американский президент Трамп в телефонном разговоре с Путиным о таких намерениях все же не упомянул. Арреаса после беседы с Лавровым вновь подчеркнул намерение правительства урегулировать противостояние с оппозицией путем политического диалога и выразил надежду на поддержку международного сообщества в решении этой задачи.

Простор для беседы

Другие темы, которые, как ожидается, затронут Лавров и Помпео, тоже носят весьма актуальный характер. Во втором туре выборов на Украине 21 апреля победу одержал Владимир Зеленский, значительно опередивший действующего президента Петра Порошенко. В Москве неоднократно указывали, что уходящий президент пользовался постоянной поддержкой США, не заинтересованных в урегулировании кризиса в Донбассе. Между тем, Зеленский и в ходе избирательной кампании, и после своей победы высказывался за переговоры с Россией. Однако, судя по его заявлениям, отказываться от поддержки Вашингтона он тоже не намерен - избранный президент ранее предложил включить США в нормандский формат (Россия, Германия, Украина, Франция).

Сложной остается и ситуация в Сирии. Как заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, США пытаются сделать невозможным восстановление территориальной целостности Сирии. Американские военные препятствуют выходу беженцев из лагеря Эр-Рукбан на юге страны. В Минобороны РФ неоднократно указывали, что через территорию в этом районе свободно перемещаются террористические группы. На северо-востоке Сирии США поддерживают курдские формирования в ущерб проживающим там же арабским племенам. По словам Лаврова, Вашингтон пытается создать на этой территории квазигосударственное образование. Нет точной информации, в какой стадии находится объявленный ранее вывод американских сил с территории Сирии.

В отношениях РФ и США есть и более долгоиграющие проблемы. Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности поставил под вопрос судьбу всей системы контроля над вооружениями. Как отмечали в МИД РФ, взятый США курс на сворачивание своих обязательств в этой сфере вызывает тревогу за будущее Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Наконец, крайне сложной остается ситуация в отношениях РФ и США. Убежденность ряда политиков в Вашингтоне в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году не развеял даже доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. По оценке президента РФ Владимира Путина, отношения двух стран находятся в низшей точке со времен холодной войны. Однако диалог по снятию напряженности, также как и контакты по стратегической стабильности, были в последнее врем фактически свернуты американской стороной.

Однако, несмотря на сложности в отношениях, возможность для диалога есть. "У нас много противоречий по целому ряду региональных конфликтов, в том числе по сирийскому, афганскому, по ситуации на Корейском полуострове, но то, что по всем этим направлениям у нас завязаны достаточно профессиональные консультации с американцами - по их инициативе - оставляет надежду на то, что в конечном итоге здравый смысл возобладает", - сказал Лавров накануне встречи с американским коллегой.