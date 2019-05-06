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Подготовка ко Дню Победы

Володин пригласил спикера парламента Словакии на парад Победы в Москве

Андрей Данко, выступая в 2017 году на пленарном заседании Госдумы отмечал, что словацкий народ никогда не ставил под сомнение роль, которую сыграли советские войска в освобождении страны

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя Национального совета Словацкой Республики Андрея Данко на парад Победы в Москву, сообщается в понедельник на сайте нижней палаты российского парламента.

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"Председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко приглашен в качестве гостя на парад в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На парад Победы словацкого коллегу пригласил председатель Государственной думы Вячеслав Володин", - говорится в сообщении.

Выступая в ноябре 2017 года на пленарном заседании Госдумы, Данко отмечал, что словацкий народ никогда не ставил под сомнение роль, которую сыграли советские войска в освобождении страны.

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Володин, Вячеслав ВикторовичСловакияРоссияПодготовка ко Дню Победы
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