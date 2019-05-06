Дмитрий Мезенцев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Экс-сенатор Дмитрий Мезенцев, назначенный на должность посла РФ в Белоруссии, получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Таким образом, отмечен вклад политика в развитие парламентаризма, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ датирован 29 апреля, когда Мезенцев еще возглавлял комитет Совета Федерации по экономической политике, будучи сенатором от исполнительной власти Сахалинской области. 30 апреля Мезенцев был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии.

"За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить <…> орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Мезенцева Дмитрия Федоровича", - говорится в указе.

Таким же орденом награждена зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая. Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов награжден орденом Александра Невского, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

За большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени получили верховный муфтий РФ, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин и митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).

Бывший первый вице-премьер РФ, президент Союза отечественных товаропроизводителей Олег Сосковец награжден орденом Почета с формулировкой "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".