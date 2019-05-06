На праймериз "Единой России" к сентябрьским выборам выдвинулось более 4,6 тыс. человек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Средний конкурс на предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов на сентябрьские выборы составляет 4,2 человека на место, в общей сложности для участия в этой процедуре выдвинулось более 4,6 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник журналистам замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов, поводя итоги заявочной кампании на предварительное голосование.

"На участие в предварительном голосовании "Единой России" выдвинулось 4 тыс. 634 человека, из них зарегистрировано 4 тыс. 503 кандидата", - проинформировал он, уточнив, что таким образом "средний конкурс среди участников составляет 4,2 человека на место".

Наибольший конкурс, по данным Селиверстова, отмечается среди желающих выдвинуться кандидатом от партии на выборах депутатов заксобрания в Волгоградской области (6,6 человек на место), а также на выборах депутатов административных центров в Калмыкии (6,8 человек на место).

Замсекретаря генсовета партии также напомнил, что в рамках процедуры предварительного голосования в 36 регионах реализуется кадровый проект "ПолитСтартап" для молодых политиков. "На основных выборах в заксобрания и административные центры зарегистрировано 1 тыс. 692 молодых кандидата в возрасте до 35 лет, что составляет 38% от общего числа зарегистрированных кандидатов предварительного голосования", - уточнил он.

Праймериз "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. Как отметил ранее председатель единороссов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, на праймериз фактически избиратели сами формируют предвыборный список партии.

Предварительное голосование, прошедшее 3 июня 2018 года, стало рекордным по явке - в нем приняли участие около 12% избирателей.

В этом году предварительное голосование партия проведет 26 мая, прием документов на него проходил с 24 февраля по 30 апреля, а к 5 мая, как пояснял ранее Селиверстов, должен быть сформирован общий список участников праймериз.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, которая подразумевает участие в нем любого члена партии или беспартийного. Вместе с тем к ним предъявляются довольно серьезные требования: кандидаты, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные, кроме того, обязательным условием допуска кандидатов к самому голосованию является участие не менее чем в двух дебатах.

По итогам предварительного голосования партия отберет кандидатов на выборы разного уровня, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Речь идет о кандидатах на выборы в заксобрания 13 субъектов РФ, депутатов административных центров 22 регионов, а также органы местного самоуправления. Кроме того, будут названы кандидаты на досрочные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным избирательным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).