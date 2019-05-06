Песков: никаких наработок по возможной встрече Путина и Трампа нет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Подготовки встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, каких-либо наработок в настоящий момент не существует на этот счет", - сказал он, отвечая на вопрос, прояснились ли какие-либо детали насчет возможной встречи двух лидеров после их телефонного разговора 3 мая.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу, 3 мая, Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

