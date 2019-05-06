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Песков: увязывать ракетные запуски КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию некорректно

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео связал визит Ким Чен Ына в Россию с проведенными КНДР девять дней спустя учениями с использованием новых тактических управляемых ракет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки увязать ракетные запуски КНДР с визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию некорректны.

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"Такая увязка абсолютно некорректна. Это можно заявить абсолютно однозначно. Вот все, что можно сказать", - отметил он, комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео, связавшего визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию с проведенными КНДР девять дней спустя учениями с использованием новых тактических управляемых ракет.

В субботу, 4 мая, Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море.

В воскресенье, 5 мая, агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".

Переговоры лидеров России и КНДР прошли 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Саммит стал первой личной встречей Владимира Путина и Ким Чен Ына.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАКНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий СергеевичПомпео, Майкл (Майк)
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