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Песков: Путин доволен итогами работы Бабича на посту посла России в Минске

Как отметил пресс-секретарь российского президента, решение о замене посла принято "в соответствии с целесообразностью"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен результатами работы Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Да", - ответил пресс-секретарь на вопрос, довольно ли руководство РФ работой Бабича во главе российской дипмиссии в Минске. Комментируя решение о замене посла в этой стране, Песков подчеркнул: "[Это] кадровое решение президента, которое принимается в соответствии с целесообразностью". "Это решение главы государства, вы знаете, что послы назначаются и освобождаются от должностей по указу президента", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что Бабич "проработал [послом в Белоруссии] недолго, но, тем не менее, за непродолжительный срок достаточно много было сделано". "Вне зависимости от каких-то процессов отношения между Россией и Белоруссией сохраняют свой союзнический характер. Союзное государство - это особое измерение, которое доминирует в двусторонних отношениях между Москвой и Минском", - заметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента при этом не стал говорить о возможных дальнейших назначениях Бабича. "Мы никогда не занимаемся анонсированием каких-то кадровых решений президента. Если и когда будут подписаны соответствующие указы президента, мы незамедлительно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

Бабич стал послом РФ в Белоруссии в августе 2018 года, он также получил полномочия специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества.

30 апреля президент России освободил Бабича от этих должностей и подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБабич, Михаил ВикторовичБелоруссия
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