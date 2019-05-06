Постпред России в Вене обвинил США в "стагнации" переговоров с КНДР

ВЕНА, 6 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что причиной стагнации переговоров с КНДР стала позиция США.

"США заявляют: ослабление санкций против КНДР возможно только после завершения денуклеаризации. Такой подход может быть главной причиной стагнации на переговорах. Прогресс в этом деле требует более креативной политики, как этого требует резолюция [СБ ООН] 2375", - написал Ульянов в своем Twitter.

Постпред РФ добавил, что СБ ООН заявлял о готовности приостановить или отменить санкции, если Пхеньян будет соблюдать некоторые требования. При этом КНДР выполнила ряд требований, но взамен ничего не получила.