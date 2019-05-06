Слуцкий призвал "бить в набат" после слов Болтона про сигнал Ирану в виде кораблей ВМС США

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что надо "бить в набат" после слов помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который заявил, что Вашингтон в качестве сигнала Тегерану направит ударную группы ВМС и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

"Заявление Болтона свидетельствует о продолжении жесткого конфронтационного курса США… Ситуация по иранскому вектору остается тревожной. Нельзя бездействовать, необходимо бить в набат, формировать четкую позицию против такого поведения Вашингтона во всех международных организациях, в частности в БРИКС, большинство стран которой не устраивают США в качестве единственного полюса силы на планете", - заявил Слуцкий журналистам в понедельник.

Глава комитета обратил внимание на тот факт, что "советник [президента США Дональда] Трампа снова говорит о наличии угрозы со стороны Тегерана, но при этом никакой конкретики в объяснение не приводит". "Подобные сигналы, особенно после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и признания КСИР [Корпус стражей исламской революции] террористической организацией, ведут к дальнейшей дестабилизации и эскалации конфликта", - уверен Слуцкий.

По мнению российского политика, "Соединенные Штаты, очевидно, готовят обстановку и мировое сообщество к возможному силовому сценарию в регионе". "Ежедневно идет искажение информационного пространства. С подачи Запада фабрикуются сотни новостей антииранского содержания", - обратил внимание он.

Подобные шаги, подчеркнул глава комитета, "грубейшим образом подрывают региональную, да и мировую стабильность". "Это также говорит и о том, что США плевали на чьи-либо интересы кроме своих собственных и продолжают вести разрушение международного права", - заключил депутат.

Как говорится в распространенном в воскресенье заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности СЕНТКОМ, куда входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.