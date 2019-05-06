Посол России в США: диалог между Путиным и Трампом помогает укреплению мира

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом очень важен для поддержания спокойствия в мире.

"Знаете, что важно? То, что два президента [Путин и Трамп] разговаривают, - отметил Антонов в интервью русской службе британской вещательной корпорации Би-би-си. - Как я понимаю, тональность разговора конструктивная. Разговаривали намного дольше заявленного времени".

"Меня критиковали за мои позитивные оценки, но я всегда подчеркивал: очень важно, что два лидера ведущих ядерных государств разговаривают и решают проблемы стратегической безопасности, - продолжил дипломат. - От того, насколько часто они разговаривают, зависит, насколько мир спит спокойнее".

Посол подчеркнул, что ситуация в российско-американских отношениях "очень непростая". "Попытки некоторых политиков США разыграть карту внутренних проблем и сделать Россию ответственной за все создавали и создают до сих пор такой токсичный фон", - добавил он.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося 3 мая по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.