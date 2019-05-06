МИД РФ продолжит поддержку общественных инициатив по сохранению исторического наследия

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. МИД РФ продолжит оказывать содействие акциям, направленным на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Об этом заявил в понедельник заместитель директора Департамента информации и печати российского дипведомства Сергей Налобин на пресс-конференции, посвященной старту патриотической акции "Своих не бросаем".

"Это яркий пример народной дипломатии, когда общественность, неравнодушные люди реализуют важные проекты. Особенно позитивно это смотрится на фоне случаев осквернения памятников в целом ряде государств Восточной Европы, - сказал он. - Со стороны МИД здесь не может быть вопросов по поддержке такого рода проектов, она будет оказываться и в дальнейшем. Наши коллеги, которые работают в заграничных представительствах РФ, активно участвуют в поддержке такого рода проектов".

Как отметил замглавы департамента, российские дипломаты отслеживают факты осквернения памятников за рубежом и оперативно и жестко реагируют на такие случаи.

"Важно показать единство нашего народа. Важно показать, что судьба наших памятников, которые находятся за рубежом, является примером озабоченности не только государственных органов, но и нашего общества, нашего народа", - подчеркнул Налобин.

Международная патриотическая акции "Своих не бросаем", инициированная Волгоградским региональным отделением Российского военно-исторического общества и военно-историческим музеем "Наследие", направлена на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, в частности путем поддержания в надлежащем состоянии памятников советским солдатам.