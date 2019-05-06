МИД России призвал Израиль и Палестину к соблюдению режима затишья

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российская сторона настоятельно призывает Израиль и Палестину к соблюдению достигнутой при посредничестве Египта и ООН договоренности о прекращении огня. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии МИД РФ.

"В Москве вызывает глубокую обеспокоенность очередной всплеск вооруженной конфронтации между Израилем и сектором Газа, включая обмен массированными неизбирательными ракетными обстрелами израильской территории и ударами по различным районам палестинского анклава", - подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве отметили, что "благодаря интенсивной посреднической работе Египта и ООН удалось прийти к договоренности о прекращении огня, которая вступила в силу в ночь на 6 мая". "Настоятельно призываем израильскую и палестинскую стороны к соблюдению режима затишья с тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности, от которой страдают в первую очередь мирные жители. Трагические события последних дней в очередной раз подтверждают необходимость скорейшего возобновления содержательного и результативного переговорного процесса на основе двухгосударственной формулы палестино-израильского урегулирования в соответствии с известными резолюциями СБ и ГА ООН, а также Арабской мирной инициативой", - обратили внимание в МИД.

"Наряду с этим сохраняет свою актуальность и задача поиска жизнеспособных и комплексных решений социально-экономических проблем находящегося в условиях блокады сектора Газа. В противном случае ситуация там будет продолжать деградировать, создавая тем самым новые угрозы для безопасности Израиля, Палестины и всего региона", - добавили в министерстве.