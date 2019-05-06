Косачев: в разрешении кризиса между РФ и ПАСЕ от позиции ФРГ "зависит достаточно много"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о заинтересованности РФ в развитии контактов с парламентом Германии и о важной роли позиции ФРГ в преодолении кризиса в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"В моем списке [вопросов для обсуждения] - будущее Совета Европы (как панъевропейской организации) и пути преодоления кризиса в отношениях между парламентом России и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Здесь от позиции Германии, безусловно, зависит достаточно много", - сказал Косачев в понедельник на встрече с главой политического департамента МИД Германии Йенсом Плётнером.

Он подчеркнул, что в России "очень высоко оценивают роль Германии в международных делах", несмотря на очевидные разногласия двух стран по ряду важных международных вопросов. Сенатор уточнил, что диалог между Россией и Германией по этим вопросам никогда не прерывался, "довольно часто он давал желаемый результат".

В качестве тем для двустороннего обсуждения Косачев назвал ситуацию на Украине и возможности более активного задействования нормандского формата в интересах реализации минских договоренностей, отношения России и Евросоюза, учитывая санкционную политику ЕС.

Кроме того, он обозначил "крупные проблемы более глобального плана, где в последнее время все больше вопросов вызывает позиция США". В частности, по словам парламентария, речь идет о будущем ядерной сделки по Ирану, о ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии и о вопросах, связанных с северокорейской ядерной программой. "Здесь тоже имеет смысл сверить часы", - сказал глава международного комитета СФ.

Он отметил, что между Россией и Германией развит межпарламентский диалог, и заявил о готовности к активизации контактов. "Как известно, верхняя палата германского парламента не имеет определенных конституционных полномочий в сфере внешней политики, поэтому диалог развивается в основном по линии нижних палат. У нас, как у Совета Федерации, сложнее с партнером, мы к этим контактам готовы, заинтересованы в их развитии. Хотел бы еще раз и через вас такую готовность подтвердить", - сказал сенатор.

Россия и Совет Европы

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

С 2017 года Россия также заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

Однако в январе текущего года Госдума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие каких-либо оснований для возвращения делегации РФ в 2019 году к работе в ПАСЕ. Кроме того, Госдума призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет Совета Европы. В контексте кризиса в отношениях России и ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос о перспективах членства РФ в Совете Европы.

10 апреля депутаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве отправить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет организации. Как отмечается в документе, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".