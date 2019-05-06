Совфед 22 мая прекратит полномочия сенатора Мезенцева

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 22 мая рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета верхней палаты парламента по экономической политике Дмитрия Мезенцева как члена Совфеда в связи с его назначением на должность посла РФ в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил в понедельник первый заместитель главы комитета Вячеслав Тимченко.

"Вопрос досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации и председателя комитета по экономической политике обязательно будет рассматриваться на ближайшем пленарном заседании. Если президент назначил его послом, то он не может совмещать совершенно разные властные полномочия", - пояснил Тимченко.

Сенатор добавил, что вопрос о назначении нового председателя комитета будет решен, скорее всего, также до конца мая.

Как говорится на сайте Совета Федерации, полномочия сенатора Мезенцева заканчиваются в сентябре.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии. Занимавший эту должность с августа 2018 года Михаил Бабич был освобожден от нее.