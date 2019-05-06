Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минтрансу вместе в властями Мурманской и Московской областей обеспечить оказание финансовой помощи пострадавшим и семьям жертв катастрофы SSJ-100.

ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево.

ЧП при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Онлайн

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Как отмечается в поручении премьера, имеющемся в распоряжении ТАСС, глава кабмина также потребовал от Минздрава РФ вместе с властями Мурманской области и Подмосковья принять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.

Оба поручения должны быть исполнены до 8 мая.

Медведев также поручил Минтрансу с учетом катастрофы самолета "Аэрофлота" SSJ-100 при необходимости представить идеи по совершенствованию законодательства в сфере безопасности авиаперевозок.

"С учетом результатов проведенного расследования предоставьте при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области безопасности эксплуатации воздушных судов", - говорится в документе.

В новость были внесены изменения (16:47 мск) - добавлена информация по тексту.