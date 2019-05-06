Лавров проводит встречу с Помпео

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 6 мая. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео началась в Рованиеми. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Главной темой переговоров руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, как ожидается, станет ситуация в Венесуэле. Стороны также затронут проблематику Украины, Сирии и стратегической стабильности.

Лавров и Помпео проводят полноформатные переговоры во второй раз. Предыдущая встреча состоялась на полях российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года.