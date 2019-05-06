Правкомиссия одобрила законопроект, упрощающий порядок получения вида на жительство в РФ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект об упрощении порядка предоставления иностранным гражданам разрешения на временное пребывание и вида на жительство в России. Как сообщает пресс-служба кабмина, документом, в частности, предлагается выдавать разрешение на временное проживание отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты, утверждаемой правительством. Также предлагается сократить (с шести до четырех месяцев) сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Кроме того, новеллой законопроекта является введение бессрочного вида на жительство.

Поправки в закон о правовом положении иностранных граждан подготовлены во исполнение поручения президента России по итогам программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", состоявшейся 7 июня 2018 года. Тогда правительству было поручено внести в законодательство изменения в целях упрощения порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в России, разрешений на временное пребывание и видов на жительство.

Согласно проекту, разрешение на временное проживание вне правительственной квоты смогут получить граждане, которые родились на территории России, состоят в браке с гражданином РФ, проживающим в стране, являются участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, беженцами из Украины, а также те, кто переселяется в Россию в соответствии с международными договорами о защите прав переселенцев.

Кроме того, на получение разрешения на временное проживание будут иметь право иностранцы, которые осуществили инвестиции в России в размере, установленном правительством, поступили на военную службу, а также граждане бывших республик СССР, которые получили профессиональное образование в российской государственной образовательной организации.

Новелла законопроекта

В кабмине отметили, что новеллой законопроекта является введение бессрочного вида на жительство, за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года). Иностранные граждане, получившие вид на жительство без ограничения срока его действия, обязаны будут в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения ими этого документа подать уведомление о подтверждении своего проживания в России в территориальный орган МВД по месту своего жительства или пребывания.

По истечении каждого пятого года постоянного проживания в России такое уведомление надо будет подавать непосредственно в территориальный орган МВД России только путем личной явки. При этом вид на жительство будет аннулирован, если непрерывно в течение любых двух календарных лет после получения вида на жительство иностранный гражданин не уведомит о подтверждении своего проживания в России.

Законопроект также предлагает расширить круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. К такой категории, согласно документу, относятся родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, дети иностранцев, постоянно проживающих в России, иностранцы, у которых близкие родственники являются гражданами РФ, граждане, признанные носителями русского языка.

В эту категорию также предлагается включить иностранных граждан, которые сами, либо их родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные дети или супруги, представившие справку о реабилитации. Наконец, на такой упрощенный порядок получения вида на жительство смогут претендовать высококвалифицированные специалисты и члены их семей, не менее шести месяцев до дня подачи заявления о получении вида на жительство работающие в России по профессии, которая дает право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.