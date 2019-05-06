Лавров: у США есть понимание, что военного решения ситуации в Венесуэле быть не должно

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 6 мая. /ТАСС/. Представители США понимают, что военного решения ситуации в Венесуэле быть не должно, последствия такого сценария были бы катастрофическими. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Я из моих контактов с американскими и другими коллегами - европейскими, латиноамериканскими - не вижу сторонников безоглядного военного решения. Я надеюсь, что это понимание, которое у всех присутствует, будет превращено и в практическую политику, что военного решения не будет, потому что оно будет катастрофическим", - подчеркнул министр. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, есть ли у американских дипломатов такое понимание.

Глава МИД РФ заявил, что в ходе его встречи с госсекретарем США был сделан акцент на реальную политику, а не на публичные высказывания.

"Мы не старались концентрироваться на тех высказываниях, которые звучат в публичном пространстве, учитывая, что на эти высказывания оказывают влияние чересчур многие вещи, как правило не относящиеся к реальной политике. Мы старались концентрироваться на реальной политике. Нам это удалось", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, обсуждались ли перспективы военного вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы.