Лавров: Россия будет обеспечивать безопасность Северного морского пути

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 6 мая. /ТАСС/. Северный морской путь является национальной транспортной артерией, и Россия будет обеспечивать ее безопасность. Об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы [с Помпео] не обсуждали Северный морской путь. Северный морской путь - это российская национальная транспортная артерия. Мы как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечаем за безопасность функционирования этого маршрута. Так же как канадцы отвечают за функционирование Северо-Западного прохода", - сказал министр.

"В этом смысле мы будем делать все, чтобы движение иностранных судов было в полном соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года, чтобы оно проходило в полном соответствии со всеми международно-правовыми нормами и чтобы оно было абсолютно безопасным. За это мы несем ответственность", - добавил он.

Ранее Помпео, выступая в Рованиеми на заседании Арктического совета министерского уровня, выразил обеспокоенность в связи с планами по соединению Северного морского пути с китайским "Морским шелковым путем". Кроме того, он назвал незаконными требования РФ от иностранных судов запрашивать разрешение на прохождение по российскому участку арктической транспортной артерии. Помпео назвал укрепление Россией своих северных границ "моделью агрессивного поведения".