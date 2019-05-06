Лавров и Помпео на встрече в Финляндии сосредоточились на реальной политике

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 6 мая. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео в понедельник на полях заседания Арктического совета в Рованиеми прошла так же стремительно, как и ее подготовка. Многое осталось за кадром, за закрытыми дверями, хотя очевидно, что перечень обсуждавшихся вопросов был весьма обширен.

Ситуация в Венесуэле, где оппозиция предприняла новую неудачную попытку государственного переворота, значительно активизировала российско-американские контакты - главы дипломатических ведомств, а затем и лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В повестке встречи в Рованиеми фигурировали и обстановка на Украине после президентских выборов, Сирия, вопросы стратегической стабильности и ряд раздражителей в двусторонних отношениях.

Еще накануне Вашингтон предсказывал быструю смену власти в Венесуэле и грубо советовал России "убраться" из этой страны, Москва в ответ предостерегала, что силовой сценарий обернется катастрофой.

Лавров потом пояснил весьма спокойную риторику на самой встрече: акцент был сделан на реальную политику, а не на публичные высказывания. У журналистов создалось впечатление: Россия и США что-то готовят, какую-то договоренность, потому не исключены и новые переговоры.

Рядом с Санта-Клаусом

Помпео решил на день раньше остальных министров представить свое видение развития Арктического региона. На вопрос ТАСС, с чем было связано столь раннее выступление, принимающая сторона ответила: "Это не наше шоу, все вопросы к посольству США". Впрочем, сотрудники диппредставительства тоже не смогли точно объяснить причину.

Собранный на ледовой спортивной арене зал за два часа до выступления госсекретаря Соединенных Штатов начали заполнять слушатели. Журналистам отвели два последних ряда, остальное пространство заняли почетные гости, среди которых были представители народностей Севера в традиционных костюмах.