Лавров и Помпео на встрече в Финляндии сосредоточились на реальной политике

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 6 мая. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео в понедельник на полях заседания Арктического совета в Рованиеми прошла так же стремительно, как и ее подготовка. Многое осталось за кадром, за закрытыми дверями, хотя очевидно, что перечень обсуждавшихся вопросов был весьма обширен.
Ситуация в Венесуэле, где оппозиция предприняла новую неудачную попытку государственного переворота, значительно активизировала российско-американские контакты - главы дипломатических ведомств, а затем и лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В повестке встречи в Рованиеми фигурировали и обстановка на Украине после президентских выборов, Сирия, вопросы стратегической стабильности и ряд раздражителей в двусторонних отношениях.
Еще накануне Вашингтон предсказывал быструю смену власти в Венесуэле и грубо советовал России "убраться" из этой страны, Москва в ответ предостерегала, что силовой сценарий обернется катастрофой.
Лавров потом пояснил весьма спокойную риторику на самой встрече: акцент был сделан на реальную политику, а не на публичные высказывания. У журналистов создалось впечатление: Россия и США что-то готовят, какую-то договоренность, потому не исключены и новые переговоры.
Рядом с Санта-Клаусом
Помпео решил на день раньше остальных министров представить свое видение развития Арктического региона. На вопрос ТАСС, с чем было связано столь раннее выступление, принимающая сторона ответила: "Это не наше шоу, все вопросы к посольству США". Впрочем, сотрудники диппредставительства тоже не смогли точно объяснить причину.
Собранный на ледовой спортивной арене зал за два часа до выступления госсекретаря Соединенных Штатов начали заполнять слушатели. Журналистам отвели два последних ряда, остальное пространство заняли почетные гости, среди которых были представители народностей Севера в традиционных костюмах.
Главу Госдепа представил посол страны США в Хельсинки, за свою краткую речь он несколько раз пошутил и напомнил, что совсем рядом находится деревня Санта-Клауса. Госсекретарь тоже начал выступление весьма дружелюбно, отметив, что Арктика является регионом возможностей, однако спустя пару минут обрушился с критикой на Китай.
"Китай уже разрабатывает маршруты морских путей в Северном Ледовитом океане. Такого рода деятельность является частью очень знакомой схемы, - сказал он. - Пекин пытается развить критически важную инфраструктуру, используя китайские деньги, а в некоторых случаях китайские компании и китайских рабочих для обеспечения постоянного присутствия сил безопасности Китая [в Арктике]". В этой связи Помпео призвал арктические страны следить за деятельностью Китая.
России также нашлось место в докладе. Госсекретарь США выразил обеспокоенность российскими действиями в отношении Северного морского пути. По его словам, "Москва уже незаконным образом требует, чтобы другие страны запрашивали разрешение на прохождение [Северного морского пути], пуская на борт иностранных кораблей российских лоцманов под угрозой применения военной силы и потопления тех, кто не выполняет данное требование".
Помпео, развивая тему о провокационных шагах, вышел за рамки региона, обвинив Россию в причастности к гибели 13 тыс. человек на Украине.
Странная традиция
Во время протокольного рукопожатия госсекретарь, казалось, излучал вежливость. При этом Помпео встал у российского флага, а Лаврову досталось место у американского. "Это уже странная традиция", - отметил с улыбкой российский министр.
Американские журналисты попытались задать министру вопросы. "Какой это по счету госсекретарь, с которым вы встречаетесь?" - спросил один из них. "Я перестал считать, - ответил Лавров. - Уже давно".
Другой корреспондент из американского пула попытался получить комментарий главы МИД РФ относительно высказываний госсекретаря США, однако даже не успел уточнить, что именно его интересует: Лавров и Помпео удалились в комнату для переговоров.
Реальная политика
Спустя час с небольшим глава МИД РФ вышел к прессе.
"Считаю, что мы сделали очень неплохой шаг вперед в развитие тех дискуссий, которые состоялись между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по телефону пару дней назад", - отметил он, назвав переговоры конструктивными. Отвечая на вопрос о возможности встречи лидеров, министр выразил уверенность, что таковая существует.
Американскую риторику по Венесуэле Лавров комментировал весьма сдержанно: "Мы не старались концентрироваться на тех высказываниях, которые звучат в публичном пространстве, учитывая, что на эти высказывания оказывают влияние чересчур многие вещи, как правило, не относящиеся к реальной политике".
Вместе с тем, по его словам, представители США понимают, что военного решения ситуации в Венесуэле быть не должно, последствия такого сценария стали бы катастрофическими.