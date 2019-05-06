Работа без раскачки. Первый год нового срока Путина прошел под знаком нацпроектов и реформ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Завершился первый год нового президентского срока Владимира Путина. В этот день в прошлом мае он в четвертый раз в жизни принес присягу главы государства и назвал служение людям и Отечеству своим главным долгом. Исполняется также семь лет с момента возвращения Путина в Кремль после четырехлетней работы премьер-министром и 19 лет со дня его первой инаугурации. Но поводом для подведения промежуточных итогов может служить, скорее, не столько сама по себе дата, привязанная к этой торжественной церемонии, сколько годовщина первого же программного документа, подписанного Путиным после инаугурации год назад, - указа №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". План Путина В новом майском указе (как его называют в СМИ по аналогии с программой предыдущего президентского срока Путина - майскими указами 2012 года) были поставлены такие задачи, как рост численности населения страны и продолжительности жизни россиян, вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, увеличение реальных доходов и снижение вдвое уровня бедности, улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно, ускоренное внедрение цифровых технологий и так далее.

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Все эти пункты, изложенные на гербовой бумаге, повторяли произнесенные Путиным на инаугурации слова о том, что России "нужны прорывы во всех сферах жизни". Для реализации этой программы четвертого президентского срока Путина к концу 2018 года были утверждены комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры и 12 нацпроектов, охватывающие как социальные, так и экономические направления, вопросы науки, культуры и экологии. Их общий бюджет составит более 25 трлн рублей. Реализация нацпроектов началась сразу же, и, как рассчитывает Путин, их первые результаты "будут уже видны к концу этого года", а еще больше - в 2020-2021 годах. "Времени на раскачку нет", - заявил президент в своем выступлении еще на инаугурации год назад, говоря о необходимости решения непростых задач, стоящих перед страной. Глава государства неоднократно повторял эту фразу и акцентировал на этом внимание: и когда предлагал Госдуме 8 мая 2018 года вновь утвердить Дмитрия Медведева в должности председателя правительства, и во время "Прямой линии" в июне (говоря о персональной ответственности чиновников за реализацию поставленных задач), и в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Более того, выступая перед парламентариями, Путин развернул эту мысль, когда говорил, что над стратегическими, долгосрочными целями работать нужно "уже сегодня": "Время спрессовано <...> его запаса на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет". Глава государства назвал абсолютно недопустимым отступление от намеченных рубежей, какими бы сложными ни были поставленные задачи. "Они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения", - подчеркнул тогда Путин. Обращение к людям Любые прорывы требуют изменений. Увеличение НДС, реформа системы обращения с отходами и другие решения последнего времени затрагивают всех россиян, и поэтому для их претворения в жизнь нужны были политическая воля и готовность власти брать на себя ответственность. Особенно это касается изменения пенсионного возраста - решения, вызвавшего широкий общественный резонанс.

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Реформа была разработана правительством России и уже проходила через Госдуму, но перед ключевым, вторым чтением законопроекта Путин взял ответственность на себя: "вышел к людям", выступив в конце августа с телеобращением, в котором заявил, что откладывать проведение пенсионной реформы было бы безответственно. При этом глава государства предложил смягчить первоначальный вариант, и в результате возраст выхода на пенсию для женщин был установлен в 60 лет, а не в 63, был сокращен на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, и так далее. По инициативе президента были также введены штрафы за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. "Будучи главой государства, будучи человеком, за которого проголосовало большинство граждан страны, Путин никогда не уходил от своей ответственности, и в наиболее ответственные моменты он всегда выходил и делал ответственные заявления", - прокомментировал выступление главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин продолжил следить за реформой и после вступления нового закона в силу. Так, в послании Федеральному собранию в 2019 году он обратил внимание, что многие пенсионеры "почувствовали себя обманутыми", когда в результате индексации пенсий они перестали получать социальную доплату, и потребовал "немедленно устранить" возникшую несправедливость. Работа с регионами Путин на четвертом президентском сроке продолжил традицию проведения различных мероприятий в разных регионах по всей стране, за минувший с инаугурации год таких рабочих поездок было более двух десятков. Первая - в середине мая 2018 года - была связана с открытием автомобильной части Крымского моста, то есть с завершением одного из крупнейших и знаковых проектов последних лет. Также Путин принимал участие в Петербургском и Восточном экономическом форумах, посещал Зимнюю универсиаду в Красноярске, проводил совещание в связи с пожарами в Забайкалье. Среди других регионов, куда приезжал за последние 12 месяцев президент, - Ульяновская, Новосибирская, Омская, Курская, Калининградская, Ярославская области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставрополье, Кузбасс. Как и в прежние годы, большое число мероприятий глава государства провел в Санкт-Петербурге и Сочи. Продолжилась во время нового президентского срока и политика обновления губернаторского корпуса с назначением в качестве временно исполняющих обязанности глав регионов до выборов преимущественно достаточно молодых, но хорошо зарекомендовавших себя управленцев, выпускников программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. На внешнем контуре Не менее активно глава государства работает и по международной повестке. С мая 2018 года он нанес более 20 зарубежных визитов. В том числе Путин по два раза посетил Китай, Белоруссию, Казахстан и Турцию. Также два раза минувшим летом президент РФ был в Австрии - в июне с рабочим визитом и в августе с частным, в качестве гостя на свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль.