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МИД РФ: борьба с героизацией нацизма остается долгом России перед будущими поколениями

Ранее Европарламент принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, напомнил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Противодействие героизации нацизма и сохранение исторической правды остается долгом России перед будущими поколениями. Об этом заявил во вторник на брифинге уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

"Любую попытку фальсифицировать историю, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны, попытки героизации нацизма, [попытки] принизить и отрицать подвиг тех, кто добыл эту великую победу, мы пропускаем в буквальном смысле слова через себя. Сохранение исторической правды - это наш общий долг перед нынешним и будущим поколениями", - сказал Лукьянцев.

"Если бы тем, кто добывал победу, сказали, что спустя 70 лет по улицам европейских стран станут проходить торжественные марши бывших нацистов, коллаборационистов будут называть борцами за свободу и национальными героями, памятники бойцам-антифашистам будут сносить, а на их месте возводить монументы и бюсты в честь тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции, кто совершал многочисленные военные преступления и преступления против человечности, они бы сочли подобные явления неуместной шуткой или же сказали, что это плод бурной фантазии", - подчеркнул уполномоченный МИД РФ.

Как напомнил дипломат, ранее Европарламент принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. "Надеемся, что ее принятие свидетельствует о том, что в Евросоюзе перестанут замалчивать имеющиеся проблемы, игнорировать тревожные и крайне негативные тенденции на пространстве ЕС, которые связаны с героизацией нацизма и фальсификацией истории, и примут конкретные меры по решению имеющихся проблем", - сказал он.

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