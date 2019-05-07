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Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи

Об этом политики договорились в ходе переговоров в Финляндии, сообщил источник в МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила подготовку переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео 14 мая в Сочи.

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"В связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможных датах переговоров Лаврова и Помпео хотела бы уточнить, что речь идет о готовящейся встрече 14 мая в Сочи, - заявила она ТАСС. - Официально визит и переговоры будут анонсированы на сайте МИД России. Просьба ориентироваться на официальную информацию".

Ранее об этом ТАСС сообщил источник в МИД РФ. "Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи, - указал собеседник. - Об этом стороны договорились в ходе переговоров в Финляндии".

Эта встреча станет второй за текущий месяц: 6 мая Лавров и Помпео провели переговоры в финском Рованиеми. Встреча продлилась около часа и позволила, по словам главы российского дипведомства, сделать "очень неплохой шаг вперед" в развитие телефонной беседы президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая прошла в пятницу по инициативе американской стороны. 

В новость была внесена правка (12:18 мск) - уточняется дата встречи политиков

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)
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