"В связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможных датах переговоров Лаврова и Помпео хотела бы уточнить, что речь идет о готовящейся встрече 14 мая в Сочи, - заявила она ТАСС. - Официально визит и переговоры будут анонсированы на сайте МИД России. Просьба ориентироваться на официальную информацию".

Ранее об этом ТАСС сообщил источник в МИД РФ. "Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи, - указал собеседник. - Об этом стороны договорились в ходе переговоров в Финляндии".

Эта встреча станет второй за текущий месяц: 6 мая Лавров и Помпео провели переговоры в финском Рованиеми. Встреча продлилась около часа и позволила, по словам главы российского дипведомства, сделать "очень неплохой шаг вперед" в развитие телефонной беседы президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая прошла в пятницу по инициативе американской стороны.

В новость была внесена правка (12:18 мск) - уточняется дата встречи политиков