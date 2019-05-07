Лавров: Москва поддерживает идею проведения саммита государств Арктического региона

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 7 мая. /ТАСС/. Россия выступает за проведение саммита государств Арктического региона, когда для этого сложатся необходимые предпосылки. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Арктического совета.

"Вызовы, с которыми сегодня сталкивается Арктика, требуют углубления межгосударственного сотрудничества, - сказал он. - Об этом, в частности, шла речь на V Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".

Глава МИД РФ указал при этом, что происходящие в этом регионе перемены открывают для прилегающих к нему государств новые возможности. "Важно ими правильно распорядиться во имя стабильного будущего региона, благополучия людей, - продолжил он. - Россия поддерживает идею проведения саммита арктических государств, когда для этого "созреют" необходимые предпосылки".

Министр также пожелал успеха предстоящему председательству Исландии в Арктическом совете в 2019-2021 годах. "Со своей стороны готовы оказывать партнерам всемерное содействие", - добавил он.

Отсутствие поводов для конфликтов

Россия открыта для широкого сотрудничества в Арктике и уверена, что в регионе нет поводов для конфликтов, заявил Лавров.

"Россия, на которую приходится почти треть Арктики, рассматривает ее как пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества, - сказал Лавров. - С удовлетворением отмечаю, что аналогичной позиции придерживаются все наши партнеры по совету".

Москва, по его словам, видит в этом "залог успешного развития Крайнего Севера, поскольку именно на арктических государствах лежит особая ответственность за происходящее в регионе".

"Мы открыты для самого широкого сотрудничества в Арктике, где, как мы не раз подчеркивали, нет каких-либо поводов для конфликтов, для попыток привносить военные методы в решении любых возникающих здесь вопросов, - подчеркнул министр. - Существующее международное право позволяет надежно обеспечивать национальные интересы всех арктических государств и внерегиональных стран. Надо руководствоваться теми решениями, которые мы вырабатываем в рамках нашей организации".

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.