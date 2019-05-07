Песков заявил, что Путин может принять Помпео в Сочи 14 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин может встретиться 14 мая в Сочи с госсекретарем США Майклом Помпео. Этого не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что на 14 мая в Сочи намечены переговоры главы внешнеполитического ведомства США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России", - сказал Песков.

Встреча Лаврова и Помпео в Сочи станет второй за текущий месяц: 6 мая они провели переговоры в финском Рованиеми. Те переговоры продлились около часа и позволили, по словам главы российского дипведомства, сделать "очень неплохой шаг вперед" в развитие телефонной беседы президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая прошла 3 мая по инициативе американской стороны.