Песков: каких-либо договоренностей о новой встрече Путина и Трампа пока нет

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Подготовка новой встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в настоящее время не ведется. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"До сих пор каких-то разговоров о следующей встрече [президентов двух стран] не велось", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "есть взаимное понимание целесообразности продолжения диалога на разных уровнях, но каких-то более или менее четких договоренностей сейчас нет".

Как сообщила пресс-служба Кремля, 3 мая Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

Единственные полноформатные переговоры Путина и Трампа состоялись в июле прошлого года в Хельсинки. Кроме того, лидеры несколько раз общались в 2017-2018 годах на крупных международных форумах. На саммите Группы двадцати в Буэнос-Айресе в конце ноября - начале декабря прошлого года Трамп в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, однако лидеры тогда все же кратко пообщались в кулуарах мероприятия.