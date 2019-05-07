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Декларации о доходах чиновников

В Кремле отметили успешную работу системы проверки деклараций чиновников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что эта система позволяет выявить как намеренные, так и случайные и незначительные ошибки в декларациях

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Кремль отмечает успешную работу системы контроля достоверности деклараций чиновников. "Такая система выстроена, и она работает", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал выводы "Левада-Центра" по итогам исследования общественного мнения, согласно которым 88% россиян не доверяют декларациям о доходах госслужащих. "Я не исключаю, что эти 88% не полностью осведомлены о системе проверок этих деклараций, которые подают уже далеко не первый год госслужащие", - подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, в эту систему входит целый ряд подразделений различных ведомств, в том числе Администрации президента РФ, которые вместе с фискальными службами и спецслужбами в постоянном режиме проверяют достоверность данных деклараций чиновников. Песков заметил, что эта система позволяет выявить как намеренные, так и случайные и незначительные ошибки в декларациях.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковПесков, Дмитрий Сергеевич
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