В Кремле прокомментировали слова советника Путина о планах Киева заселить Донбасс евреями

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к позиции, которую в своем блоге в газете "Завтра" высказал советник Владимира Путина Сергей Глазьев. Это частное мнение, считает пресс-секретарь главы государства.

"Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть некорректное высказывание советника Глазьева", - сказал он. При этом представитель Кремля особо подчеркнул, что не знаком с контекстом, в котором это высказывание было допущено. "Поэтому не имею возможности как-то его комментировать", - добавил Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что озвученное Глазьевым мнение о том, что новые украинские власти могут заселить Донбасс евреями, в Кремле не рассматривается. "Нет, эта тема никак не обсуждается, - сказал он. - Все-таки блог - это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. В любом случае - это личная точка зрения и это никоим образом не обсуждается [в Кремле]".

Ранее Сергей Глазьев в своем блоге в газете "Завтра" высказал мнение, что ставка властей США на Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Поэтому, по его словам, перед новыми киевскими властями могут быть поставлены новые задачи, в том числе возможен "массовый переезд на зачищенные от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной".