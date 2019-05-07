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В Кремле прокомментировали слова советника Путина о планах Киева заселить Донбасс евреями

Сергей Глазьев высказал "исключительно личное мнение", отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к позиции, которую в своем блоге в газете "Завтра" высказал советник Владимира Путина Сергей Глазьев. Это частное мнение, считает пресс-секретарь главы государства.

"Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть некорректное высказывание советника Глазьева", - сказал он. При этом представитель Кремля особо подчеркнул, что не знаком с контекстом, в котором это высказывание было допущено. "Поэтому не имею возможности как-то его комментировать", - добавил Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что озвученное Глазьевым мнение о том, что новые украинские власти могут заселить Донбасс евреями, в Кремле не рассматривается. "Нет, эта тема никак не обсуждается, - сказал он. - Все-таки блог - это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. В любом случае - это личная точка зрения и это никоим образом не обсуждается [в Кремле]".

Ранее Сергей Глазьев в своем блоге в газете "Завтра" высказал мнение, что ставка властей США на Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Поэтому, по его словам, перед новыми киевскими властями могут быть поставлены новые задачи, в том числе возможен "массовый переезд на зачищенные от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГлазьев, Сергей ЮрьевичЗеленский, Владимир Александрович
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