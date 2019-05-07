Володин проведет 19 мая встречу с главой Нацсобрания Армении на полях ПА ОДКБ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Нацсобрания Армении Арарат Мирзоян проведут первую двустороннюю встречу на полях Парламентской ассамблеи ОДКБ в Бишкеке 19 мая. Об этом во вторник сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"19 мая на полях Парламентской ассамблеи пройдет ряд двусторонних встреч председателя Государственной думы Вячеслава Володина с главами парламентов стран - участниц ОДКБ. В частности, запланирована встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Республики Армения, которая станет первой с момента избрания Арарата Мирзояна главой парламента по итогам выборов в декабре 2018 года", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, запланирована встреча Володина с председателем парламента Киргизии Дастанбеком Джумабековым.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент идет подготовка к рабочему визиту делегации Госдумы в Бишкек. Заседание Совета ПА ОДКБ намечено на 20 мая. "Среди вопросов повестки - ситуация, складывающаяся в регионах, которые прилегают к зоне ответственности ОДКБ", - уточнили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (15:24 мск) - уточнен формат заседания в четвертом абзаце