Володин обсудит со спикером Нацсовета Словакии межпарламентское взаимодействие

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко обсудят на встрече в среду вопросы межпарламентского взаимодействия. Об этом во вторник сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Ожидается, что 8 мая в Государственной думе состоится двусторонняя встреча Вячеслава Володина и Андрея Данко, в ходе которой планируется обсудить межпарламентское взаимодействие России и Словакии. 9 мая председатель Национального совета Словакии А. Данко примет участие в качестве почетного гостя в параде Победы на Красной площади", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее Володин пригласил своего словацкого коллегу на парад по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Выступая в ноябре 2017 года на пленарном заседании Госдумы, Данко отмечал, что словацкий народ никогда не ставил под сомнение роль, которую сыграли советские войска в освобождении его страны.