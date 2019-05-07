ФСБ задержала семь членов националистической организации за нападения на расовой почве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Москве, Подмосковье и Владимире семерых участников националистической организации, совершавших нападения на расовой почве. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны 7 активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, участниками националистической организации "совершен ряд нападений по националистическим мотивам с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани". "Лидерами и членами группировки проводилась пропаганда националистической идеологии, на регулярной основе осуществлялась вербовка и психологическая подготовка членов группировки, направленная на разжигание межрасовой розни", - отметили в ФСБ.

По местам их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатная атрибутика, средства коммуникации и магнитные носители информации, содержащие документальное подтверждение участия задержанных в совершении преступлений.

Как стало известно ТАСС, уголовное дело возбуждено по статье о разжигании межнациональной розни.