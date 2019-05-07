Общественники Севастополя будут определять кандидатов от единороссов на выборы Заксобрания

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" во вторник определила особый порядок проведения предварительного голосования для отбора кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя. К голосованию за кандидатов будут допущены не только члены партии, как это происходит обычно, но и представители общественных организаций, сообщил на политсовете регионального отделения секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Та модель, которая сегодня была принята, отличается от стандартной модели. У нас голосуют не только члены партии, но и выборщики, которые представляют широкий спектр общественных организаций, ветеранские организации Севастополя, представляют лидеров общественного мнения города, заслуженных уважаемых людей", - сказал Турчак.

Выборы в Заксобрание Севастополя пройдут в сентябре 2019 года. Севастополю, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, дано право проводить предварительные голосования (праймериз) в особом порядке.

Секретарь севастопольского отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин уточнил, что предварительное голосование планируется провести 26 мая. В нем будут участвовать 50 выборщиков, половину из них составят члены партии, половину - представители общественных организаций.

В партии отметили, что общественники Севастополя получили право голоса, так как кандидатам в депутаты необходима "поддержка максимально широкого круга людей". "Наша главная задача [при формировании команды кандидатов в депутаты] - прекратить затянувшийся конфликт исполнительной и законодательной ветвей власти", - добавил Саблин.

Конфликт властей

В Севастополе существуют сложности во взаимодействии правительства и Заксобрания Севастополя. В частности, бюджет города на 2018-2020 и 2019-2021 годы не получалось принять с первой попытки из-за того, что правительство и Заксобрание не могли разрешить спорные моменты. Из-за конфликта представители правительства Севастополя не представили в 2018 году Заксобранию несколько отчетов, которые обязаны были сделать по закону.

После смены руководства регионального отделения партии в феврале, "Единая Россия" в городе позиционируется как нейтральная сторона конфликта.