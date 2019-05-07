{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кремль не планирует встречу Путина и Зарифа во время визита главы МИД Ирана в Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 мая проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина на 8 мая не подразумевает встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, который прибывает в российскую столицу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, такой встречи в планах нет", - сказал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что 8 мая в Москве состоятся переговоры министров иностранных дел РФ и Ирана Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа. Главы МИД двух стран обсудят среди прочих вопросов ситуацию в Сирии и Венесуэле, а также тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияЗариф, Мохаммад Джавад
Общественники Севастополя будут определять кандидатов от единороссов на выборы Заксобрания
Выборы пройдут в сентябре 2019 года
Читать полностью