Кремль не планирует встречу Путина и Зарифа во время визита главы МИД Ирана в Россию

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина на 8 мая не подразумевает встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, который прибывает в российскую столицу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, такой встречи в планах нет", - сказал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что 8 мая в Москве состоятся переговоры министров иностранных дел РФ и Ирана Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа. Главы МИД двух стран обсудят среди прочих вопросов ситуацию в Сирии и Венесуэле, а также тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).