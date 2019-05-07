Захарова назвала продление срока ареста Вышинскому "демократией в действии" на Украине

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Продление срока ареста главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому - это демократия в действии на Украине. Об этом во вторник написала на своей странице в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии", - отметила Захарова.
Подольский районный суд Киева во вторник продлил арест Вышинскому до 22 июля.
Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.