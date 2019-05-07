Захарова назвала продление срока ареста Вышинскому "демократией в действии" на Украине

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Продление срока ареста главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому - это демократия в действии на Украине. Об этом во вторник написала на своей странице в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии", - отметила Захарова.