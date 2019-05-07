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Глазьев назвал неверной интерпретацию в СМИ его статьи о ситуации на Украине

Советник президента России заявил, что в его статье не упоминаются евреи, а в заинтересовавшем СМИ фрагменте речь не идет о Донбассе
Советник президента РФ Сергей Глазьев Донат Сорокин/ТАСС
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Советник президента РФ Сергей Глазьев
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Советник президента России Сергей Глазьев назвал ложной интерпретацию в СМИ его статьи в газете "Завтра" о ситуации на Украине и сравнил такую трактовку с провокацией.

"После публикации моей статьи пошла волна ее ложной интерпретации, - сказал Глазьев ТАСС. - Все это преподносится как идея о переселении евреев на Донбасс". Советник российского лидера обратил внимание, что в его статье не упоминаются евреи, а в заинтересовавшем СМИ фрагменте речь не идет о Донбассе. "Это передергивание и инсинуации, не имеющие отношения к содержанию статьи", - подчеркнул советник президента.

"Искусственная раскрутка этого скандала, начатая рядом конспирологов, делается влиятельными силами, заинтересованными в дискредитации России, с тем, чтобы не допустить существенных изменений в продолжающемся на Украине геноциде русского населения и еще больше раздуть ненависть между русским и украинским народами", - добавил он.

Теги
УкраинаРоссияГлазьев, Сергей Юрьевич
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