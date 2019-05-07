Главы МИД РФ и Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг ядерной сделки и сирийский кризис

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф рассмотрят в среду на переговорах в Москве вопрос сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и другие глобальные вызовы, включая кризисы в Венесуэле и Сирии. Встреча пройдет на фоне сообщения иранского агентства ISNA о том, что президент Ирана Хасан Роухани в этот же день может объявить об ответных мерах в связи с выходом Вашингтона из атомной сделки. Между тем, по данным ISNA, выход Тегерана из соглашения сейчас не рассматривается.

"Намечена "сверка часов" по ключевым темам международной и региональной повестки дня, включая сирийское урегулирование, Каспий, Закавказье, Центральную Азию, Шанхайскую организацию сотрудничества, тему СВПД, Венесуэлу, - говорится в комментарии МИД РФ. - Планируется обсуждение текущего состояния многоплановых связей между Россией и Ираном и конкретных шагов по их дальнейшему продвижению".

Москва поддерживает взвешенную линию Тегерана, который остается ответственным участником СВПД, отметили в дипведомстве. "Россия не признает незаконные санкции, вводимые США в одностороннем порядке против Ирана, и тех, кто с ним ведет дела. Подобный метод недобросовестной конкуренции на мировых рынках, в том числе энергетическом, проводится американцами, невзирая на то, что МАГАТЭ регулярно подтверждает исключительно мирный характер иранской ядерной программы", - указали в российском министерстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, взаимодействие с исламской республикой - важное условие обеспечения национальных интересов России, укрепления стабильности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. Позиции двух стран по большинству международных тем близки или совпадают.

Москва и Тегеран поддерживаются контакты по линии МИД, функционируют механизмы консультаций по политическим вопросам, а также по борьбе с международным терроризмом. Кроме того, происходят межпарламентские обмены, налажено продуктивное взаимодействие в ООН и других многосторонних структурах.

В феврале президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани провели в Сочи беседу на полях трехсторонней встречи глав государств - гарантов астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии (Россия, Иран и Турция). "Достигнутые договоренности продолжают определять повестку двусторонних контактов на основных направлениях российско-иранского взаимодействия", - пояснили в дипведомстве.

Экономические успехи

По итогам 2018 года объем товарооборота между двумя государствами достиг $1,7 млрд. В структуре российского экспорта, на который приходятся $1,2 млрд из этой суммы, основным пунктом являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (65,6%). Остальную часть составляют древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства, а также металлы и изделия из них. Флагманом двустороннего партнерства в энергетике остается проект сооружения первой в Иране атомной электростанции "Бушер".

"Закрепить позитивную динамику деловых связей призвана деятельность постоянной Российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано к проведению 16-18 июня в Иране", - подчеркнули в МИД РФ.