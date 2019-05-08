Второй за два месяца руководитель забайкальского Минздрава ушел в отставку

ЧИТА, 8 мая. /ТАСС/. И.о. министра здравоохранения Забайкальского края Александр Мироманов ушел в отставку. Он стал вторым за два месяца руководителем регионального Минздрава, который покинул этот пост.

"Исполняющий обязанности министра Александр Мироманов освобожден от замещаемой должности первого заместителя министра здравоохранения [Забайкальского края] и уволен с государственной гражданской службы 7 мая по собственной инициативе", - сообщила в среду пресс-служба главы региона.

Новым и о. министра стал замглавы краевого Минздрава Дмитрий Старновский.

25 октября 2018 года пресс-служба Кремля сообщила о назначении Осипова врио главы Забайкальского края. В марте Осипов принял отставку министра здравоохранения края Сергея Давыдова. Всего с начала декабря прошлого года свои посты покинули шесть министров и три вице-премьера забайкальского правительства.