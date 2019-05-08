Косачев назвал дипломатическим демаршем приостановку Ираном исполнения ряда пунктов СВПД

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уведомление властей Ирана о приостановке исполнения некоторых обязательств в рамках так называемой ядерной сделки, может рассматриваться как дипломатический демарш и еще не является отказом от нее, однако угроза срыва договоренностей существует. Такое мнение выразил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Уведомление Ирана послам Германии, Великобритании, Китая и России о приостановке исполнения "некоторых обязательств" в рамках так называемой ядерной сделки - это еще не отказ от сделки, а, скорее, дипломатический демарш. Насколько я понимаю, несоблюдение договоренностей по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды напрямую не ведет к существенным последствиям, а вот обещание вернуться к модернизации ядерного реактора на тяжелой воде в Араке, который возможно использовать для выработки оружейного плутония, уже может фактически привести к срыву сделки", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, решение Ирана о приостановлении выполнения ряда обязательств - это "прямые последствия выхода Вашингтона из СВПД, согласованного в 2015 году". Сенатор напомнил, что сегодня исполняется ровно год, как президент США Дональд Трамп объявил "об этом крайне опасном для всего мира и безопасности шаге, и нынешний иранский демарш приурочен к годовщине этого решения".

"С тех пор позиция США не только не смягчилась, но, напротив, ужесточилась. Санкции были усилены, а иранский Корпус стражей Исламской революции был объявлен Вашингтоном террористической группировкой, в ответ на что сам Тегеран назвал Соединенные Штаты государством - спонсором терроризма, а американских военных на Ближнем Востоке - террористами", - констатировал Косачев.

Парламентарий подчеркнул, что не приветствует нынешнее решение Ирана, так как все хотели бы "непременно сохранить сделку по иранской ядерной программе", однако считает его вполне объяснимым. "Очень хотелось бы надеяться на то, что все ограничится дипломатией, а не реальным выходом Ирана из соглашения. Но насколько в этом заинтересованы европейские союзники США - а именно им в первую очередь адресован демарш - покажет время. У Европы есть шанс продемонстрировать, в какой мере она обладает суверенной внешней политикой и влиянием в мире", - заключил глава международного комитета СФ.

Выход США из сделки и ответ Ирана

8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не выполнят свои обязательства.

В течение 60 суток Тегеран не будет выполнять условия по двум пунктам СВПД. Как пояснил президент, "будут остановлены продажи имеющегося в стране обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны", как предписывает сделка. Уран и тяжелая вода будут храниться на территории Ирана. Роухани также отметил, что "у Ирана не осталось другого варианта, кроме сокращения обязательств по СВПД", и страна пошла на это "в целях обеспечения своих прав", чтобы добиться "сбалансированного выполнения условий сделки всеми сторонами".