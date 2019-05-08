Посольство РФ ожидает реакции Австрии на осквернение памятника советским солдатам в Вене

ВЕНА, 8 мая. /ТАСС/. Посольство России в Австрии ожидает решительной реакции австрийских властей на очередное осквернение памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене.

"Ущербная попытка преступников дотянуться своими грязными руками до светлой памяти о подвиге многонационального советского народа в борьбе с нацизмом бросает прямой вызов всей правоохранительной системе Австрии. Ожидаем от партнеров самой решительной реакции", - говорится в заявлении пресс-службы посольства.

Неизвестные вандалы в канун Дня Победы осквернили памятник советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене. Постамент перед монументом был залит в среду красной краской. Это уже второй акт вандализма в отношении монумента за две недели. Ранее 25 апреля вандалы заливали фасад памятника черной краской. Как стало известно корреспонденту ТАСС, в полиции Австрии пообещали устранить краску с памятника и привести его в надлежащее состояние.

В начале апреля полиция австрийской столицы установила две камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности и предотвращения актов вандализма в отношении памятника. 26 апреля Министерство внутренних дел Австрии сообщило о том, что камеры наружного видеонаблюдения начали работать, отмечал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы неоднократно подвергался осквернению вандалами. Неизвестные всегда заливали его фасад краской. Посольство России каждый раз направляло в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.