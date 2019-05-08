{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Посольство РФ передало в Москву письмо от Тегерана по ядерной сделке

Информация передана в российское внешнеполитическое ведомство

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Посольство России в Иране получило от Тегерана письмо о прекращении выполнения им отдельных пунктов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), информация передана в МИД РФ. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"Мы информацию от иранцев получили, передали ее в МИД", - указали в посольстве.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в течение 60 суток Тегеран не будет выполнять условия по двум пунктам СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
Посольство РФ ожидает реакции Австрии на осквернение памятника советским солдатам в Вене
Неизвестные вандалы залили красной краской постамент перед монументом на площади Шварценбергплац
Читать полностью