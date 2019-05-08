Лавров: вокруг иранской ядерной сделки сложилась неприемлемая ситуация

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неприемлема. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Нам предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг СВПД. Ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения США, которые отказались от своих обязательств, закрепленных СБ ООН в соответствующей резолюции", - подчеркнул он.

Послание Тегерана

Москва внимательно изучает послание Тегерана о прекращении выполнения им отдельных пунктов в рамках СВПД, заявил Лавров. "Нам предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг СВПД. Ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения США, которые отказались от своих обязательств, закрепленных СБ ООН в соответствующей резолюции, - сказал Лавров. - Мы ценим приверженность Ирана достигнутым договоренностям и резолюции СБ ООН, как сегодня было вновь подтверждено в соответствующем заявлении Тегерана".

"Сегодня получили соответствующее послание российскому руководству, внимательно его изучаем. Конечно, нынешняя встреча дает возможность получить ваши оценки, дополнительные пояснения из первых рук, что очень ценно", - подчеркнул министр.

Глава дипведомства отметил, что сегодняшние переговоры также позволяют рассмотреть, "как развивается торгово-экономическое, гуманитарное и иное сотрудничество в соответствии с договоренностями президентов" России и Ирана. "Обменяемся мнениями о том, как развивается обстановка в Сирии, как осуществляется наше взаимодействие в рамках координационных усилий, которые реализуются по линии астанинского формата", - отметил Лавров.

Приверженность договоренностям

Лавров добавил, что Москва ценит приверженность Тегерана договоренностям по СВПД по иранской ядерной программе. "Мы ценим приверженность Ирана достигнутым договоренностям и резолюции СБ ООН, как сегодня было вновь подтверждено в соответствующем заявлении Тегерана", - отметил глава МИД РФ.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в течение 60 суток Тегеран не будет выполнять условия по двум пунктам СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.