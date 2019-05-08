Песков: решение Ирана по СВПД вызвано необдуманными шагами Вашингтона

"Президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил о последствиях необдуманных шагов в отношении Ирана, имеется в виду то решение, которое было принято Вашингтоном, - сказал он. - Мы видим, что эти последствия начинают наступать". "Ситуация серьезная, она, безусловно, спровоцирована предыдущими решениями [Вашингтона], - добавил Песков. - Путин говорил о том, что непродуманные волюнтаристские решения, которые ведут к необоснованному давлению на Иран, как раз провоцируют дальнейшие нежелательные шаги, с которыми мы сейчас и сталкиваемся".

Песков также напомнил, что Путин неоднократно говорил о приверженности Москвы СВПД, о важности и безальтернативности этой сделки.

Представитель Кремля заверил, что Москва продолжит контакты с партнерами по СВПД, в том числе европейскими, для сохранения сделки. "Безусловно, российские дипломаты продолжат обсуждать эту тему [СВПД] в том числе с европейскими партнерами, чтобы работать над поддержанием дальнейшей жизнеспособности этого документа", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможности новых санкций против Ирана в связи с принятым Тегераном решением, Песков подчеркнул, что "пока об этом рано говорить". "Пока нужно просто трезво оценить ситуацию, обменяться позициями на сей счет", - добавил он. "Сейчас нужен анализ этой ситуации, контакты по линии дипломатических ведомств", - уверен Песков.

Он также вновь сообщил, что Путин не планирует на среду встречу с находящимся в Москве министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Решение Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что Иран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для его сохранения и выполнения обязательств.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.