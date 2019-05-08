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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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Песков прокомментировал планы Киева не признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

По словам представителя Кремля, Москва продолжит выдавать паспорта гражданам, желающим их получить
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Москва продолжит выдавать паспорта РФ жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль отреагирует, если Украина примет решение не признавать такие паспорта.

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"Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа", - сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его правительство в среду примет решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе. Премьер добавил, что такие документы будут считаться незаконными как при пересечении украинской границы, так и при использовании внутри страны.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Теги
УкраинаРоссияГройсман, Владимир БорисовичПесков, Дмитрий СергеевичУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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