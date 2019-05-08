Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является [Петр] Порошенко", - сказал Песков. "Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял", - напомнил он.