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День Победы - 2019

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

По словам представителя Кремля, дело в том, что Зеленский пока официально не вступил в должность президента Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является [Петр] Порошенко", - сказал Песков. "Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял", - напомнил он.

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Как подчеркнул пресс-секретарь, глава российского государства "всегда говорил, что отношения между руководством стран ни коим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран". "Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы", - добавил Песков.

При этом он не стал пояснять, почему Путин не поздравляет действующего главу украинского государства Петра Порошенко.

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичПесков, Дмитрий СергеевичДень Победы - 2019Зеленский, Владимир Александрович
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