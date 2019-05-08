Постпредство РФ при ОБСЕ назвало продление ареста Вышинскому кампанией Украины против СМИ

ТАСС, 8 мая. Постпредство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считает продление срока ареста главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому примером кампании Украины против СМИ.

"Вчера до 22 июля продлен арест руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Это очередной пример широкомасштабной кампании Киева по преследованию неугодных журналистов, грубого нарушения прав человека и свобод СМИ", - говорится в среду в сообщении на странице постпредства в Twitter.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинскому грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.