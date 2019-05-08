Лавров на встрече с Помпео призвал США отказаться от угроз в международных делах

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече в Финляндии с госсекретарем Майклом Помпео призвал Вашингтон отказаться от угроз в международных делах.

"Я призвал [Помпео] по всем проблемным вопросам пользоваться инструментами дипломатии, а не эмоциями, строго руководствоваться нормами международного права и положениями Устава ООН, - подчеркнул глава российской дипломатии на пресс-конференции в среду. - Будем продолжать добиваться диалога, нацеленного на поиск компромиссов и баланс интересов".

"Навязывание своих подходов всем и вся - это контрпродуктивно, это тупиковая позиция", - заключил Лавров.

Переговоры Лаврова и Помпео состоялись 6 мая в финском Рованиеми на полях Арктического совета. Лавров выразил мнение, что ему и Помпео удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны. Глава МИД РФ и госсекретарь договорились встретиться в Сочи 14 мая.