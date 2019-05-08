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Главы МИД России и Китая проведут 13 мая переговоры в Сочи

Стороны обсудят подготовку к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 13 мая в Сочи переговоры со своим китайским коллегой Ван И в рамках его двухдневного официального визита в Россию. Об этом сообщила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Стороны обсудят дальнейшие перспективы развития двустороннего сотрудничества, - отметила она. - Особый акцент будет сделан на подготовке к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в РФ и его участия в работе Петербургского международного экономического форума".

По словам Захаровой, главы внешнеполитических ведомств России и Китая также "обменяются мнениями по широкому спектру актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Венесуэлы, обстановку на Корейском полуострове, Сирию, урегулирование положения дел в Афганистане, проблематику сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайСи ЦзиньпинВан ИЗахарова, Мария Владимировна
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