Захарова: Россия останется посредником в деле освобождения сирийских заключенных в Израиле

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия будет и далее оказывать посредничество в деле освобождения сирийских заключенных в Израиле. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Важным гуманитарным жестом стало состоявшееся в конце апреля при российском содействии освобождение из израильских тюрем двух сирийских заключенных, - сказала она. - Мы продолжим соответствующие добрые услуги и посредничество в будущем".

Израиль в конце апреля освободил двух сирийских заключенных после возвращения ранее останков израильского танкиста Захарии Баумеля, пропавшего без вести 37 лет назад в Ливане. Россия оказала помощь в поиске погибшего военнослужащего. 4 апреля в Москве в Минобороны РФ останки Баумеля были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения в тот же день на родной земле.