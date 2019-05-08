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Захарова назвала ответной мерой высылку шведских дипломатов из России

Речь идет о реакции на невыдачу виз сотрудникам российского посольства

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Не вдаваясь в глубину проблемы, могу сказать, что в вашем вопросе содержится ответ, - сказала она журналистам, попросившим прокомментировать информацию о высылке шведских дипломатов в ответ на невыдачу виз сотрудникам российского посольства. - Речь идет о фразе "в ответ". На этом завершим обсуждение данной темы, которую мы традиционно стараемся не комментировать".

Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы шведского МИД Расмус Эльянскуг, Стокгольм сожалеет о данном решении российских властей. По его словам, Швеция ранее объявляла, что российскому дипломату не была продлена виза.

Теги
ШвецияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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