Захарова обвинила Нидерланды в попытке скрыть сведения о крушении малайзийского Boeing

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Нидерландов уходят от раскрытия важных сведений о крушении малайзийского пассажирского Boeing на востоке Украины, пытаясь вывести из-под удара киевские власти и возложить вину на Россию. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.

"Стойкое нежелание обнародовать служебную переписку [о крушении между соответствующими голландскими ведомствами] наводит на мысль о стремлении Королевства Нидерландов скрыть важнейшие сведения, которые могут пролить иной свет на авиакатастрофу, и намерении во что бы то ни стало вывести из-под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию", - подчеркнула дипломат.

Кроме того, продолжила Захарова, у некоторых голландских депутатов возникают резонные сомнения в том, что Киев не мог не знать, что "незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий несет угрозу для безопасности гражданской авиации".

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения Совместной следственной группы отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу. Кроме того, представители российского военного ведомства сообщили, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по малайзийскому Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию.